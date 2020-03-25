Вирусолог призвал россиян не гулять в парках и не ездить на шашлыки

25.03.2020, 19:16, Новости дня

Потепление в РФ не улучшит ситуацию с коронавирусом, поэтому не стоит жарить шашлыки или гулять в парках, лучше вообще не выходить на улицу без надобности, сообщил газете ВЗГЛЯД ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов.

Из-за распространения коронавирусной инфекции многие жители столицы перебираются на дачи, дабы укрыться от толп людей и обезопасить себя и свои семьи от заболевания, а улучшение погоды соблазняет на поход в лес на шашлыки и на пешие прогулки.

«Думаю, что смена сезона на вирусе в ближайшее время никак не отразится. Да, действительно, вирус относится к ОРЗ (острым респираторным заболеваниям), и мы привыкли к тому, что с потеплением вирусы спадают. Но пока мы видим Италию, где теплее все-таки, чем в Москве, и это никак не повлияло на ситуацию. Поэтому можно сказать, что смена сезона ничего не улучшит, но и не ухудшит», – говорит Чепурнов.

При этом вирусолог считает, что если все россияне будут соблюдать самоизоляцию в течение двух месяцев, то эпидемиологическая обстановка в стране существенно улучшится. Также он настоятельно рекомендует выходить на улицу исключительно в масках и при острой необходимости (в магазин или аптеку).

«Понятно, что хочется уже и гулять, и на шашлыки, но лучше немного потерпеть, чем распространять вирус. Можно самоизолироваться как в квартире, так и в частном доме. Нельзя сказать, что где-то безопаснее. Но даже если человек уехал на дачу, там тоже не стоит разгуливать долго по улице. Самоизоляция есть самоизоляция», – настаивает Чепурнов.

Президент Владимир Путин 25 марта выступил на тему ситуации с китайским коронавирусом в РФ и заявил, что в стране удается сдержать широкое и стремительное распространение болезни. Он также объявил, что следующая неделя для россиян будет нерабочей с сохранением зарплаты.

По данным на 25 марта, в РФ насчитывается 658 заболевших коронавирусной инфекцией, 410 из которых находятся в Москве.