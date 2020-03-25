 

У вице-премьера Испании выявили коронавирус

25.03.2020, 19:16, Новости дня

Первая заместитель председателя правительства Испании Кармен Кальво заразилась коронавирусом нового типа, сообщили в пресс–службе кабмина страны.

«Тест вице-премьера Кармен Кальво дал положительный результат на коронавирус», – говорится в заявлении, передает ТАСС.

Напомним, Испания уже обогнала Китай по числу умерших от коронавируса.

Тем временем, в РФ у главврача онкоцентра Пермского края заподозрили коронавирус.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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