Оплату ЖКХ отменят из-за коронавируса? Россиянам сообщили радостную новость

25.03.2020, 19:10, Разное

По словам Власова, во время карантина финансовое благополучие россиян может значительно пострадать. Сотрудники не только теряют часть заработка, но и вынуждены платить за коммунальные услуги большие суммы, так как находятся дома в течение длительного периода.

“Освобождение от коммунальных платежей сможет частично помочь гражданам в сложной экономической ситуации”, – приводит отрывок письма РИА Новости. Депутат уточнил, что такая мера должна действовать до окончания особого режима, введенного для профилактики распространения коронавируса COVID-19.

Напомним, что 11 марта Всемирная организация здравоохранения назвала вспышку коронавирусной инфекции пандемией. По последним данным, число зараженных во всем мире приблизилось к 425 тысячам. Жертвами китайской инфекции стали 19 тысяч человек, 105 тысяч пациентов выздоровели.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 24 Мар 2020 в 8:34 PDT

В России коронавирус COVID-19 подхватили 495 жителей. 22 человека прошли курс лечения в больнице и были выписаны, передает URA.ru. Чтобы предотвратить распространение инфекции, в стране приняли ряд ограничительных мер. Во многих российских регионах отменены занятия в школах, закрыты кинотеатры, кафе и рестораны.