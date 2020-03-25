 

Пострадал человек: на западе Москвы произошла стрельба

25.03.2020, 19:10, Разное

На западе столицы произошла стрельба. В обстоятельствах случившегося разбираются полицейские, сообщает агентство “Москва”.

По предварительной версии, между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из них достал травматический пистолет и выстрелил в оппонента. После этого злоумышленник скрылся.

Пострадавшего осматривают медики. Мужчину, устроившего стрельбу, разыскивают правоохранители, передает “Москва 24”.



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