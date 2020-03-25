«В ней нет необходимости»: Во Франции объяснили, почему Макрон не надевает маску при посещении больниц

25.03.2020, 19:09, Разное

Во Франции, как и во многих других странах Европы, распространение коронавируса COVID-19 продолжается, а число инфицированных и умерших граждан увеличивается. Однако президент страны Эммануэль Макрон при посещении больниц, где размещают заболевших, не надевает защитную маску. По словам Сибета Ндияй, официального представителя правительства, в ней просто «нет необходимости».

На данный момент ношение защитной медицинской маски во Франции обязательно исключительно для сотрудников больниц и инфицированных коронавирусом пациентов. Поэтому Ндияй говорит, что президент страны не нарушает установленных правил, общаясь с персоналом медучреждений без маски. В ней нет необходимости, так как глава государства находится на безопасном расстоянии от собеседников, снижая таким образом риск заражения.

Первый случай инфицирования коронавирусом COVID-19 был зафиксирован в конце минувшего года в столице китайской провинции Хубэй. По последним данным, число заражённых в мире уже превышает 400 тысяч человек. В РФ количество заболевших составляет более 650 человек.