Александр Петров рассказал, с кем проводит время на карантине

25.03.2020, 19:09, Разное

Александр Петров сообщил, что пока у него есть друзья, он переживет карантин у них на даче. В загородном доме актер с друзьями играет в игры и веселится.

На своей странице в Instagram Александр Петров опубликовал короткий ролик, в котором показал, чем занимается в условиях изоляции. Актер не скучает и в компании друзей, а также возлюбленной Стаси Милославской играет в игры, а настроена компания только на позитив. Под публикацией он написал, что людей спасут дачи. Рассказал, что загородного дома у него нет, но существуют друзья. Также он пожелал подписчикам здоровья и призвал оказывать помощь старикам.

Напомним, что взаимоотношения Александра Петрова и Стаси Милославской стали развиваться по-новому. Актер пригласил любимую жить к себе через 2 месяца с начала отношений, но она решилась на этот шаг только через год. Друзья семьи считают, что они идеальная пара и бытовые проблемы их не пугают, ведь творческие люди на подобные мелочи внимания не обращают.