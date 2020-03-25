 

Александр Петров рассказал, с кем проводит время на карантине

25.03.2020, 19:09, Разное

Александр Петров сообщил, что пока у него есть друзья, он переживет карантин у них на даче. В загородном доме актер с друзьями играет в игры и веселится.
На своей странице в Instagram Александр Петров опубликовал короткий ролик, в котором показал, чем занимается в условиях изоляции. Актер не скучает и в компании друзей, а также возлюбленной Стаси Милославской играет в игры, а настроена компания только на позитив. Под публикацией он написал, что людей спасут дачи. Рассказал, что загородного дома у него нет, но существуют друзья. Также он пожелал подписчикам здоровья и призвал оказывать помощь старикам.

Напомним, что взаимоотношения Александра Петрова и Стаси Милославской стали развиваться по-новому. Актер пригласил любимую жить к себе через 2 месяца с начала отношений, но она решилась на этот шаг только через год. Друзья семьи считают, что они идеальная пара и бытовые проблемы их не пугают, ведь творческие люди на подобные мелочи внимания не обращают.



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