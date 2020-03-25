У актрисы Жанны Болотовой диагностировали коронавирус

25.03.2020, 19:09, Разное

После обнаружения коронавируса актрису Жанну Болотову экстренно госпитализировали. Как стало известно, 78-летняя артистка во время визита в Германию контактировала с человеком, зараженным данным недугом.

Как известно, в связи с возрастом народная артистка РСФСР входит в группу риска, из-за чего и было принято решение госпитализировать её в больницу в московском поселке Коммунарка, куда помещают всех пациентов с коронавирусом. За свою карьеру Болотова сыграла в десятках фильмов, однако больше всего запомнилась зрителям за роль в киноленте «Жмурки», «Любить человека», «Журналист» и «Опасный возраст».