 

Мнение: Если визит мастера неизбежен, то будьте спокойны

25.03.2020, 19:06, Разное

Пришло на почту от главного городского интернет-провайдера SevStar.

Изменения в работе с абонентами.

На сегодняшний день все принимают меры по защите от короновируса. Наша компания также поддерживает такие меры в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и ВОЗ.

Конечно, для профилактики мы приняли ряд мер:

Каждое утро проверяем всех сотрудников (в первую очередь мастеров службы техподдержки) на наличие симптомов ОРВИ (температура, кашель, насморк и т.д.) и не допускаем их к работе, если имеются минимальные подозрения.

Все наши сотрудники тщательно следят за гигиеной рук и обрабатывают их специальными средствами.

Мы знаем, какое значение для Вас имеет качественный интернет и цифровое ТВ, поэтому, мы продолжаем работать, но вводим некоторые изменения в работе с обращениями наших абонентов.

Чтобы минимизировать риски и сэкономить Ваше время – просим воздержаться от визитов в наш Клиентский центр на ул. Генерала Петрова, 8 и связываться с нами другими удобными Вам способами:

Позвоните в колл-центр +7 978 899 00 00 (круглосуточно)
Закажите обратный звонок на сайте

Напишите:
– на e-mail: [email protected]
– в онлайн-чате на нашем сайте или в мобильном приложении «Мой СевСтар»
– сообщение в группах ВКонтакте, Facebook, Instagram, Одноклассники

На некоторые вопросы Вы можете найти ответы в специальном разделе «Поддержка» на нашем сайте.

Значительную часть вопросов мы постараемся решить дистанционно, ну а если визит мастера неизбежен, то будьте спокойны – наши мастера соблюдают все рекомендованные меры профилактики. На некоторый период мы вынуждены изменить порядок общения с нашими абонентами. Просим отнестись с пониманием. Подробнее об изменениях.

Мы призываем Вас не поддаваться массовой панике, просто будьте чуть более бдительными. Этот период все равно закончится.

Источник: Colonel Cassad



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