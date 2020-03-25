Учёные доказали невозможность обращения времени вспять

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25.03.2020, 18:53, Разное

Международная группа учёных, проводившая компьютерное моделирование 3-х вращающихся вокруг друг друга чёрных дыр, доказала невозможность повернуть время вспять. Специалисты объясняют необратимость при помощи длины Планка, говоря, что на хаотичное движение может влиять нечто меньшее, нежели естественная единица длины с фундаментальными константами.
Исследование под руководством астронома Тьярды Бекхольт из португальского университета, целью которого был расчёт орбит и влияния друг на друга трёх чёрных дыр, проводилось в двух симуляциях. В ходе первого моделирования объекты изначально находились в состоянии покоя, а затем начинали встречное движение и прохождение друг друга по сложным орбитам, где одной из чёрных дыр в итоге удаётся отдалиться от оставшихся. Вторая симуляция начинается с конечной фазы первого, пытаясь вернуть время вспять, а объекты на «исходные позиции», однако в 5% расчётов этого сделать не удаётся. Авторы проекта говорят, что результат не является возможностями мощных компьютеров или более правильно произведёнными расчётами, как считалось ранее.

Специалисты объясняют это известным в физике принципом – применением длины Планка. Как объясняет Бекхольт, движения чёрных дыр могут быть очень хаотичными, поэтому на них влияет нечто меньшее чем длина Планка. При этом нарушения размером с последнюю провоцируют сбои симметрии времени и оказывают экспоненциальный эффект.



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