«Старая школа»: Иван Ургант поздравил 74-летнего Петросяна с рождением сына

25.03.2020, 18:53, Разное

Отечественный телеведущий Иван Ургант в недавнем эфире своего шоу поздравил 74-летнего юмориста Евгения Петросяна с рождением сына. Шоумен отметил, что Евгений Ваганович принадлежит к «старой школе», а потому вместо того, чтобы жаловаться на что-то, – «берёт и делает».

Евгений Петросян вместе с молодой супругой и помощницей Татьяной Брухуновой в середине марта отправился отдыхать в ОАЭ. Позже появилась информация о том, что поездка юмориста была связана не только с путешествием и отпуском, но и с рождением сына. Малыша паре якобы родила в Дубае суррогатная мать, но официальных комментариев ни от Петросяна, ни от Брухуновой пока не поступало. Тем не менее некоторые уже спешат поздравить артиста с прибавлением в семье. Так, Иван Ургант с юмором заметил, что в связи с ситуацией с коронавирусом Евгений Ваганович по возрасту находится в группе риска, вследствие чего сможет больше времени проводить дома и уделять его заботам о новорожденном сыне.

Молодые артисты, говорит Иван Ургант, жалуются на отсутствие времени для рождения и воспитания детей, а принадлежащий к «старой школе» Евгений Петросян просто «взял и сделал», причём несмотря на большую занятость и концерты в минувшем году, когда был зачат ребёнок. «Представьте, что начнётся, когда он сядет на самоизоляцию», – резюмировал телеведущий.