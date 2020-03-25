Путин перенес голосование по Конституции

25.03.2020, 18:53, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о переносе даты голосования по поправкам в Конституцию.

«Владимир Путин подписал Указ «О переносе даты общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

В документе говорится, что «дата проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию» будет определена «отдельным указом президента».

В ходе обращения к россиянам по поводу ситуации с коронавирусом Путин предложил перенести голосование по поправкам к Конституции.