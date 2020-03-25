Путин перенес голосование по Конституции
25.03.2020, 18:53, Новости дня
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о переносе даты голосования по поправкам в Конституцию.
«Владимир Путин подписал Указ «О переносе даты общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
В документе говорится, что «дата проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию» будет определена «отдельным указом президента».
В ходе обращения к россиянам по поводу ситуации с коронавирусом Путин предложил перенести голосование по поправкам к Конституции.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет