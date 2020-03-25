 

Путин перенес голосование по Конституции

25.03.2020, 18:53, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о переносе даты голосования по поправкам в Конституцию.

«Владимир Путин подписал Указ «О переносе даты общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

В документе говорится, что «дата проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию» будет определена «отдельным указом президента».

В ходе обращения к россиянам по поводу ситуации с коронавирусом Путин предложил перенести голосование по поправкам к Конституции.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.03 / Стартовали продажи бюджетного кроссовера Chery Jetour X70M

12.03 / Автоновости: Модель Lada Vesta получила новую эксклюзивную опцию

20.02 / Российская пенсионерка отправила в Кремль 1 рубль прибавки к пенсии

20.03 / Число заражений коронавирусом в мире превысило 209 тыс. случаев

11.03 / За торговлю контрафактными часами костромич заплатит часами обязательных работ

25.03 / В Индии на три недели запретили выходить из дома – теперь из-за коронавируса на карантине треть населения планеты

11.02 / Жертвами атаки террориста-смертника в Кабуле стали пять человек

02.02 / Отец Нурмагомедова оценил шансы Емельяненко-младшего в бою с Исмаиловым

12.03 / ЕС осудил односторонний запрет США на въезд из Европы

06.02 / Под Радой и Офисом президента Украины требуют поэтапного открытия рынка земли

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска