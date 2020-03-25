 

Кузнецова поддержала предложенные Путиным меры поддержки семей с детьми в период пандемии

25.03.2020, 18:53, Новости дня

Предложенные президентом Владимиром Путиным меры поддержки в связи с коронавирусом помогут семьям преодолеть период пандемии, считает уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.

«В условиях профилактических мер коронавирусной инфекции особенно актуально прозвучали слова президента о поддержке семей с детьми, наиболее уязвимой категории. Автоматическое продление пособий и льгот, выплаты семьям с детьми до трех лет, расчет больничных, исходя из суммы одного МРОТ, ипотечные каникулы – все это поможет семьям преодолеть непростой период», – приводит слова Кузнецовой ТАСС.

Омбудсмен напомнила о своем обращении в рабочую группу Госсовета с просьбой предусмотреть меры, направленные на поддержку семей с детьми в период нахождения на карантине.

«Очень рада, что многие предложения услышаны. Теперь дело за нами – за гражданами своей страны, нельзя пренебрегать рекомендациями, которые дают специалисты, будем беречь себя и своих близких, стараться помочь, если это необходимо», – добавила она.

Кузнецова отметила, что ситуация с пандемией коронавируса является «всеобщим тестом на ответственность и милосердие».

В среду Путин выступил с обращением к россиянам в связи с распространением коронавируса. Он заявил, что следующая неделя для всех россиян будет нерабочей с сохранением зарплаты.

Президент отметил, что необходимо поддержать семьи с детьми и предложил уже в ближайшие три месяца, начиная с апреля, выплачивать всем семьям, имеющим право на материнский капитал, дополнительно по 5 тыс. рублей на каждого ребенка в возрасте до трех лет включительно.

Также он попросил Центробанк предусмотреть механизм пролонгации кредитов для индивидуальных предпринимателей в отраслях, пострадавших из-за коронавируса.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.02 / ИИ предсказывает эффективность антидепрессантов по ЭЭГ

19.02 / В аэропорт Уханя прибыли все граждане, которых планируют эвакуировать в Украину – посольство

19.02 / Сутки на Донбассе. 22 обстрела боевиков, один украинский военный погиб, шестеро пострадали

17.03 / У участницы протестов против поправок к Конституции диагностировали черепно‑мозговую травму и перелом. По ее словам, ее избили в полиции

13.02 / Глава ОСК оценил стоимость возмещения ущерба от пожара на «Адмирале Кузнецове»

10.02 / Скалецкая заявила, что Украина готова к появлению нового китайского коронавируса

14.02 / СБУ сообщила о задержании мужчины, который распространял в соцсетях сепаратистские материалы

15.02 / Застреливший в Калининграде семейную пару мужчина скончался

25.03 / Украина решила ввести режим ЧС из-за коронавируса

04.03 / ВОЗ: смертность от коронавируса выше, чем от гриппа

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска