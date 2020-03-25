Кузнецова поддержала предложенные Путиным меры поддержки семей с детьми в период пандемии

25.03.2020, 18:53, Новости дня

Предложенные президентом Владимиром Путиным меры поддержки в связи с коронавирусом помогут семьям преодолеть период пандемии, считает уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.

«В условиях профилактических мер коронавирусной инфекции особенно актуально прозвучали слова президента о поддержке семей с детьми, наиболее уязвимой категории. Автоматическое продление пособий и льгот, выплаты семьям с детьми до трех лет, расчет больничных, исходя из суммы одного МРОТ, ипотечные каникулы – все это поможет семьям преодолеть непростой период», – приводит слова Кузнецовой ТАСС.

Омбудсмен напомнила о своем обращении в рабочую группу Госсовета с просьбой предусмотреть меры, направленные на поддержку семей с детьми в период нахождения на карантине.

«Очень рада, что многие предложения услышаны. Теперь дело за нами – за гражданами своей страны, нельзя пренебрегать рекомендациями, которые дают специалисты, будем беречь себя и своих близких, стараться помочь, если это необходимо», – добавила она.

Кузнецова отметила, что ситуация с пандемией коронавируса является «всеобщим тестом на ответственность и милосердие».

В среду Путин выступил с обращением к россиянам в связи с распространением коронавируса. Он заявил, что следующая неделя для всех россиян будет нерабочей с сохранением зарплаты.

Президент отметил, что необходимо поддержать семьи с детьми и предложил уже в ближайшие три месяца, начиная с апреля, выплачивать всем семьям, имеющим право на материнский капитал, дополнительно по 5 тыс. рублей на каждого ребенка в возрасте до трех лет включительно.

Также он попросил Центробанк предусмотреть механизм пролонгации кредитов для индивидуальных предпринимателей в отраслях, пострадавших из-за коронавируса.

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