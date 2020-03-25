Тульский завод “Октава” в 2019 году увеличил экспортную выручку в полтора раза и планирует выход еще на 26 стран

25.03.2020, 18:53, Разное

Предприятие из Тулы «Октава», являющееся частью «Ростеха», в ушедшем году по сравнению с 2018-м в полтора раза нарастило экспорт микрофонной продукции, получив доход в размере 34,9 миллиона рублей. В этом году производитель средств связи собирается расширить свои позиции, поставляя товар на рынки ещё 26-ти государств. На данный момент заключаются соответствующие контракты с 9-ю странами: речь идёт о Норвегии, Канаде, Великобритании, Турции, Японии, Боливии, Вьетнаме, Мексике, ОАЭ.

Об успехах тульского предприятия пояснила его пресс-служба. Как уточняется, завод реализовал собственные планы, расширив географию экспорта, запустив на протяжении двух лет 7 новых устройств и выйдя на рынок биометрии. На сегодняшний день ПАО экспортирует свою продукцию на немецкий, греческий, американский, китайский, нидерландский, французский, бельгийский, испанский, итальянский, австрийский рынки. Теперь компания держит курс на выход на 26 новых экспортных рынков, информирует interfax-russia.ru

Как показали итоги предыдущего года, общая выручка «Октавы» достигла 272 миллионов рублей. Из данной суммы прибыль от основных продаж составила 228,6 миллиона, превысив соответствующий показатель позапрошлого года на 61,5 %. Кроме того, на 87 % увеличился доход от реализации гражданской продукции – в общей выручке его доля достигла отметки в 64 %, или же 146,3 миллиона рублей.

В 2019 году «Октавой» была принята стратегия развития, в рамках которой специалисты предприятия продолжают сегодня разрабатывать и запускать в серийное производство новые продукты, а именно вокальные микрофоны МК-119 и устройства премиум-класса МК-115, МКЛ-112, МК-117. В прошлом году завод сумел заработать на поставках новых биометрических микрофонов модели МКЭ-215 более чем 49 миллионов рублей.

Благодаря вышеупомянутой стратегии ПАО собирается и в дальнейшем усиливать своё положение в классе студийных микрофонов, создавать и развивать выпуск слуховых аппаратов, укреплять позиции в сегменте широковещания, а также выйти в сегмент концертной деятельности.