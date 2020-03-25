Производящие продукцию для борьбы с коронавирусом предприятия продолжат работу

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25.03.2020, 18:48, Новости дня

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что предприятия, задействованные в изготовлении продукции для борьбы с коронавирусом, продолжат работу на следующей неделе.

«Предприятия промышленности будут выполнять решение президента РФ – следующая неделя для них будет нерабочей. Это не относится к производствам, задействованным в изготовлении продукции, необходимой для противодействия коронавирусной инфекции», – сообщил министр, передает ТАСС.

В среду президент Владимир Путин, выступая с обращением к жителям России, сообщил, что следующая неделя для россиян станет нерабочей с сохранением зарплаты.



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