Производящие продукцию для борьбы с коронавирусом предприятия продолжат работу

25.03.2020, 18:48, Новости дня

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что предприятия, задействованные в изготовлении продукции для борьбы с коронавирусом, продолжат работу на следующей неделе.

«Предприятия промышленности будут выполнять решение президента РФ – следующая неделя для них будет нерабочей. Это не относится к производствам, задействованным в изготовлении продукции, необходимой для противодействия коронавирусной инфекции», – сообщил министр, передает ТАСС.

В среду президент Владимир Путин, выступая с обращением к жителям России, сообщил, что следующая неделя для россиян станет нерабочей с сохранением зарплаты.