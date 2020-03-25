В СПЧ назвали предложенные Путиным меры по борьбе с коронавирусом продуманными и спокойными

25.03.2020, 18:48, Новости дня

Эксперты в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказались о мерах по борьбе с коронавирусом, предложенных президентом Владимиром Путиным в ходе обращения к россиянам.

Председатель Национального антикоррупционного комитета, член СПЧ Кирилл Кабанов заявил, что предложенные главой государства меры очень продуманы «и спокойны».

«Они дают гражданам понять, что никакой паники нет. Ведь люди боятся не столько заболевания, а социальных последствий. Поэтому президент сообщил о пошагово продуманных, конкретных мерах. Это было не декларативное выступление, а обозначение реальных мер, практическое», – сказал Кабанов.

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области, член рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Татьяна Мерзлякова назвала предложенные меры острыми и необходимыми, поскольку «право на жизнь – важнейшее из прав человека».

«Поэтому президент предлагает перенести сроки голосования (по поправкам об изменениях в Конституции – прим. ВЗГЛЯД). Поэтому очень важно, чтобы люди уходили с работы на какой-то период времени и чувствовали поддержку со стороны государства. Принципиально важно еще то, что предоставлены ипотечные каникулы. У нас уже были тяжелые кризисные периоды, когда люди теряли возможность справить новоселье. Надеюсь, сейчас этого не повториться. Второе – чему я безмерно благодарна, что власти услышали. Это то, что кредиторы должны подумать о том, чтобы не привести предприятия к банкротству», – отметила Мерзлякова.

Она пояснила, что любое предприятие, доведенное до банкротства – это обязательные долги по заработной плате.

«Это очень важно. Хочу особо подчеркнуть значение ипотечных каникул и защиту предприятий от банкротства. Это очень сильные меры», – сообщила Мерзлякова.

Напомним, в среду президент Владимир Путин, выступая с обращением к россиянам, предложил перенести голосование по поправкам к Конституции и сообщил, что следующая неделя для россиян станет нерабочей с сохранением зарплаты.