Второй тест Меркель на коронавирус не подтвердил заболевание

25.03.2020, 18:48, Новости дня

Второй тест канцлера Германии Ангелы Меркель на коронавирус также дал отрицательный результат.

«Второй тест канцлера ФРГ Ангелы Меркель на коронавирус также отрицателен», – сообщил канал N24, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Меркель приняла решение уйти на домашний карантин после того, как стало известно, что врач, который делал ей в пятницу профилактическую прививку от пневмококка, заразился коронавирусом.

Позднее стало известно, что первый тест Меркель на коронавирус дал отрицательный результат.