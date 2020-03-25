В Ярославле водитель перегородил дорогу реанимобилю с больным ребенком

25.03.2020, 18:38, Новости дня

В Ярославле настырный водитель отказался пропускать спешившую в больницу бригаду скорой помощи с маленьким ребенком в салоне. Видеозаписью с установленного в реанимобиле регистратора уже заинтересовались полицейские.

Инцидент произошел около восьми часов вечера 24 марта во дворе дома 5/2 на Звездной улице. На кадрах видно, что Hyundai перекрыл проезд карете скорой, а владелец легковушки никак не реагировал на призывы освободить дорогу — ни проблесковые маячки, ни звуковой сигнал должного действия не возымели.

"Освободи дорогу! Выезжай, кому сказано!" — потребовал фельдшер, за спиной у которого рыдал маленький пациент, которому меньше года от роду.

Помогла только "встреча тет-а-тет" — именно после короткого разговора с врачом водитель сел за руль и начал нехотя сдавать назад.

Этим случаем уже заинтересовались в региональном управлении ГИБДД, владельцу машины грозит штраф вплоть до 40 тысяч рублей за препятствование работе медиков.