 

Браузер Apple Safari усилил защиту от слежки

25.03.2020, 18:38, Новости дня

Компания Apple крупно обновила Intelligent Tracking Prevention (ITP) – встроенную в браузер Safari систему, которая препятствует слежке за интернет-активностью. По словам инженера и разработчика движка Apple WebKit Джона Уиландера, теперь механизм блокирует любые сторонние cookie-файлы.

ITP появилась в Safari в 2017 году. Эта система предназначена для блокировки интернет-жучков, отслеживающих перемещения пользователей между сайтами.

Как пояснили в Apple, обновленная версия ITP в браузере для iOS и iPadOS 13.4 и macOS 13.1 по умолчанию блокирует все сторонние “куки”, что значительно затрудняет сбор цифровых отпечатков рекламодателями и другими третьими лицами. Другими словами, виджет социальных сетей или встроенный в баннер код теперь не сможет узнать, куда перешел пользователь. Кроме того, новая версия ITP усложняет атаки, связанные с подделкой межсайтовых запросов.

Safari стал первым на рынке крупным браузером, запретившим любые сторонние cookie-файлы. Связанные с “куки” исключения допускает даже Brave, которого на прошлой неделе признали самым конфиденциальным просмотрщиком. Включить блокировку интернет-жучков планирует и Google в Chrome, но не ранее 2022 года.

Apple выпустила крупное обновление своих операционных систем сегодня, 25 марта. Что еще нового в них появилось, можно узнать по этой ссылке.

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Вести.Hi-tech



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