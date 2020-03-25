 

Rystad: мировой спрос на нефть снизится на 4,9 миллиона баррелей в день в 2020 году

25.03.2020, 18:38, Новости дня

Мировой спрос на нефть может снизиться на 4,9 миллиона баррелей в день или примерно на 4,9% в 2020 году из-за вспышки коронавируса, сообщил в среду крупнейшая в Норвегии независимая энергетическая консалтинг-компания Rystad Energy, передает Reuters.

В компании спрогнозировали на прошлой неделе, что спрос будет падать на 2,8 миллиона баррелей в день в 2020 году.

Как отметили в Rystad Energy, спрос на нефть в апреле, согласно прогнозам, упадет на 16 миллионов баррелей в день по сравнению с годом ранее.

Rystad прогнозирует падение спроса на авиатопливо в годовом исчислении на 20%, или на 1,4 миллиона баррелей в день, тогда как ожидается, что объем авиаперевозок снизится на 8%.

В компании сказали, что спрос на автомобильное топливо снизится на 5,6%, или на 2,8 миллиона баррелей в день в годовом исчислении.



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