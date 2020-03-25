Эксперт ОНФ: Предложенные Путиным меры носят комплексный характер

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25.03.2020, 18:30, Новости дня

Предложенные президентом Владимиром Путиным в обращении к россиянам меры по борьбе с коронавирусом носят комплексный характер и являются эффективным инструментом, сообщила сопредседатель центрального штаба ОНФ, руководитель образовательного центра «Сириус», член Совета при президенте по науке и образованию Елена Шмелева.

«Все, что сказал президент, в том числе решение о переносе голосования, продиктовано заботой о здоровье и благополучии граждан. Все меры, озвученные президентом, носят комплексный и долговременный характер. Значит, речь идет о нашей общей солидарности и ответственности за решение возникших проблем, снижение рисков для наиболее уязвимых к ним социальных групп», – сказала Шмелева, передает ТАСС.

Она отметила, что все меры, в том числе связанные с защитой экономики, являются максимально эффективным и справедливым инструментом. «Очевидно, это конкретные и действенные меры, которые позволят нам преодолеть пик коронавирусной инфекции и системно, на перспективу поддержать все те категории граждан, которые упомянул президент», – сказала она.

Глава государства в обращении к россиянам в среду предложил ряд экономических и социальных мер, которые призваны смягчить для граждан и бизнеса последствия пандемии коронавируса.



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