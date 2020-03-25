ООН призвала страны рассмотреть возможность разгрузки тюрем из-за пандемии

25.03.2020, 18:30, Новости дня

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала страны рассмотреть возможность освобождения из-под стражи пожилых и больных заключенных, подвергающихся высокому риску заражения коронавирусом, отмечается в заявлении, распространенном в Женеве.

По ее словам, COVID-19 уже наносит удары по тюрьмам, иммиграционным центрам, а также по учреждениям, где находятся нуждающиеся в медицинском уходе люди, и по психиатрическим лечебницам.

«Во многих странах места задержания переполнены», – напомнила верховный комиссар, добавив, что часто там нет надлежащей гигиены и условий для охраны здоровья, а физическое дистанцирование и самоизоляция в таких условиях практически невозможны, передает ТАСС.

«Жизненно важно, чтобы правительства занялись положением людей, находящихся в заключении, – подчеркнула Бачелет. – Власти должны предпринять шаги для предотвращения смертей среди заключенных и персонала».

Напомним, о всем мире принимаются активные меры по предотвращению распространения коронавируса. Так, ООН объявила о запуске глобального плана по борьбе с коронавирусом. В России, тем временем, «Единая Россия» объявила о своей готовности на законодательном уровне оперативно обеспечить реализацию инициатив президента РФ Владимира Путина из обращения на фоне коронавируса.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.