 

Лавров обсудил с главой МИД Алжира возможность помощи в борьбе с коронавирусом

25.03.2020, 18:30, Новости дня

Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил по телефону с министром иностранных дел Алжира Сабри Букадумом возможность оказания помощи стране со стороны РФ в борьбе с коронавирусом, говорится в сообщении МИД России.

«Были обсуждены вопросы взаимодействия РФ и Алжира в борьбе с пандемией коронавируса, включая возможность оказания соответствующей помощи с российской стороны. Также затрагивались отдельные аспекты дальнейшего развития многоплановых российско-алжирских связей», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Напомним, РФ выразила готовность оказывать помощь в борьбе с коронавирусом наиболее нуждающимся в этом странам, чтобы не допустить дальнейшее проникновение инфекции на свою территорию.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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