В США пациентов с тяжёлой формой коронавируса будут лечить с помощью плазмы крови выздоровевших

25.03.2020, 18:30, Разное

Управлением по санитарному надзору за качеством медикаментов и пищевых продуктов США одобрен метод лечения пациентов с тяжёлой формой коронавирусной инфекции с помощью плазмы крови. Донорами последней выступают люди, ранее успешно выздоровевшие после инфицирования коронавирусом COVID-19.

Данный метод лечения в США разрешено применять только для пациентов в критическом состоянии, которым требуется подключение к аппарату ИВЛ. Врачи будут вводить им плазму крови с антителами, вырабатывающимися в процессе выздоровления для противодействия вирусу. Вливание плазмы позволит укрепить у людей с тяжёлой формой коронавирусной инфекции иммунную реакцию для одоления патогенов.

Ранее учёные из Китая испытали методику с переливанием плазмы выздоровевших пациентов на 10 тяжелобольных добровольцах. Процедура прошла успешно и уже на третий день после её проведения симптомы коронавируса начали уменьшаться, равно как и концентрация вирусных частиц в организмах заражённых. Данный метод терапии применялся параллельно с приёмом лекарственных препаратов и средств для поддержания жизни пациентов с коронавирусом, пишет агентство ТАСС.