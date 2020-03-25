Путин и Моди обсудили ситуацию с коронавирусом
25.03.2020, 18:16, Новости дня
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели телефонный разговор в связи распространением коронавируса.
Беседа состоялась по инициативе индийской стороны, сообщается на сайте Кремля.
Лидеры обменялись мнениями о ситуации вокруг пандемии коронавируса накануне экстренного саммита G20.
«В русле постоянного доверительного диалога, отражающего особый характер российско-индийского стратегического партнерства, Владимир Путин и Нарендра Моди подробно проинформировали друг друга о мерах, введенных в обеих странах для противодействия распространению этой инфекции», – отмечается в сообщении.
Политики выразили взаимную признательность за те усилия, которые предпринимаются в целях обеспечения здоровья граждан обеих стран.
Путин и Моди условились укреплять координацию в борьбе с коронавирусной угрозой.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил во вторник «общенациональную блокировку» сроком на три недели.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет