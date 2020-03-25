 

Путин и Моди обсудили ситуацию с коронавирусом

25.03.2020, 18:16, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели телефонный разговор в связи распространением коронавируса.

Беседа состоялась по инициативе индийской стороны, сообщается на сайте Кремля.

Лидеры обменялись мнениями о ситуации вокруг пандемии коронавируса накануне экстренного саммита G20.

«В русле постоянного доверительного диалога, отражающего особый характер российско-индийского стратегического партнерства, Владимир Путин и Нарендра Моди подробно проинформировали друг друга о мерах, введенных в обеих странах для противодействия распространению этой инфекции», – отмечается в сообщении.

Политики выразили взаимную признательность за те усилия, которые предпринимаются в целях обеспечения здоровья граждан обеих стран.

Путин и Моди условились укреплять координацию в борьбе с коронавирусной угрозой.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил во вторник «общенациональную блокировку» сроком на три недели.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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