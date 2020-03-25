Рогозин сообщил о доставке «Морского старта» в порт на Дальнем Востоке

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25.03.2020, 18:16, Новости дня

Глава Роскосмоса Сергей Рогозин сообщил, что стартовая платформа морского космодрома Sea Launch («Морской старт») прибыла в порт города Славянск на Дальнем Востоке.

«Циклопическое сооружение успешно преодолело Тихий океан», – написал Рогозин в своем Twitter.

Такие мигранты нам нужны:
Стартовая платформа морского космодрома Sea Launch прибыла в порт Славянка, что на Дальнем Востоке. Циклопическое сооружение успешно преодолело Тихий океан pic.twitter.com/X8A7nbO5aO

— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) March 25, 2020

Он также прикрепил к своему посту фотографию космодрома.

17 марта судно проекта «Морской старт» прибыло в Приморье из США.

«Морской старт» законсервирован с 2014 года из-за ухудшения отношений Москвы и Киева – с космодрома запускали российско-украинские ракеты «Зенит». S7, выкупив его в 2016 году, пыталась реанимировать проект. Роскосмос предложил запускать с космодрома новую ракету «Союз-5».

28 февраля сборочно-командное судно Sea Launch Commander плавучего космодрома «Морской старт» вышло из порта Лонг-Бич.



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