В Кабуле совершено вооруженное нападение на сикхский храм

25.03.2020, 18:12, Новости дня

Лица, вооруженные стрелковым оружием, и оснащенные взрывчаткой террористы-смертники, совершили в среду нападение на сикхский храм в Кабуле, сообщило министерство внутренних дел Афганистана. Военные блокировали район, окружили и контратаковали нападавших, заявил в сообщении для журналистов пресс-секретарь министерства Тарик Ариан. Он добавил, что четверо нападавших убиты. По его словам, схватка продолжалась более четырех часов.

Согласно сообщениям мониторинговой организации Site Intelligence Group, основанным на заявлениях джихадистов, ответственность за акцию взяло на себя ИГ.

Ариан также сообщил, что люди, блокированные в храме во время нападения, спасены. По словам афганского парламентария, принадлежащего к сикхскому меньшинству, Анара Кали Хунарьяра, в храме находилось около 150 человек.

Талибан заявил о своей непричастности к случившемуся.

Напомним, что сикхское и индусское меньшинства Афганистана неоднократно подвергались нападениям мусульманских экстремистов.