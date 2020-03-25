Мировые рынки по-прежнему охвачены волнениями по поводу коронавируса

25.03.2020, 18:12, Новости дня

Азиатские финансовые рынки в среду продемонстрировали подъем, однако европейские индексы и американские фьючерсы демонстрируют смешанную динамику на фоне опасений по поводу распространения коронавируса.

Японский индекс Nikkei взлетел на 8 процентов после уверенного подъема в Нью-Йорке во вторник: индекс Dow Jones прибавил более 11 процентов, что является самым высоким дневным показателем роста за 87 лет. Гонконгский индекс Hang Seng закрылся подъемом на 4 процента, шанхайский SSE прибавил 2 процента.

Однако на европейских рынках в среду наблюдается более сдержанная динамика: ключевые индексы в Лондоне и Париже прибавили более 1 процента, в то время как ключевой франкфуртский индекс опустился на 1 процент.

В Нью-Йорке в преддверии открытия торгов фьючерсы Dow двигались незначительно то вверх, то вниз, в то время как фьючерсы S&P 500 опустились на 1 процент.

Уверенный рост, зафиксированный во вторник в США и в Европе, а в среду в Азии, подкреплен тем, что Конгресс США согласовал масштабный пакет экономической помощи в размере 2 триллионов долларов с целью компенсировать ущерб от пандемии коронавируса.

Это крупнейшая в истории США государственная инвестиция в национальную экономику.

Неопределенность по поводу вируса и его последствий для экономики вызывает волнения на рынке уже довольно долгое время, особенно в течение последнего месяца. Финансовые рынки демонстрировали резкий спад, в то время как правительства и центральные банки по всему миру спешили понизить ключевые процентные ставки и влить дополнительные средства в экономику, чтобы поддержать бизнес и помочь потребителям.