 

Кожаре вручили уведомление о подозрении в убийстве

25.03.2020, 18:11, Новости дня

Бывшему министру иностранных дел Леониду Кожаре вручили уведомление о подозрении в деле об убийстве экс-главы правления телеканала “Интер” Сергея Старицкого. Об этом 25 марта в Facebook сообщила юридическая компания “Миллер”, которая представляет интересы семьи погибшего.

“По делу об убийстве Сергея Старицкого через 33 дня сообщено о подозрении. Только что Кожару остановили на дороге и, по результатам досудебного расследования уголовного производства, ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины”, – сообщили в пресс-службе.

В компании добавили, что в течение 72 часов суд должен избрать Кожаре меру пресечения. По мнению юристов, это должно быть содержание под стражей без возможности внести залог.

По справі вбивства Сергія Старицького через тридцять три дні повідомлено про підозру. Щойно Л. Кожару було зупинено на…

Posted by Міллер, юридична компанія on Kolmapäev, 25. märts 2020

О задержании Кожары 25 марта сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Бизнесмен, экс-глава правления телеканала “Интер” Сергей Старицкий был найден мертвым вечером 21 февраля в доме Кожары в селе Чайки под Киевом. На месте происшествия были изъяты пистолет Jericho 941 PSL, патроны и гильза.

Полиция поначалу рассматривала инцидент как самоубийство, но позже заявила, что существуют данные, указывающие на то, что Старицкого могли убить.

4 марта на месте инцидента был проведен следственный эксперимент.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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