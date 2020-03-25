“Приезжие из-за рубежа – единственный источник коронавируса”. Шмыгаль призвал полностью закрыть пассажирское сообщение через границу

25.03.2020, 18:11, Новости дня

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал на заседании правительства 25 марта полностью закрыть пассажирское сообщение через государственную границу, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Предлагается Министерству инфраструктуры, Министерству юстиции, Министерству внутренних дел, Министерству иностранных дел, профильным вице-премьер-министрам разработать и безотлагательно предоставить предложения по закрытию границ Украины для любого – подчеркиваю! – пассажирского сообщения или пересечения”, – сказал Шмыгаль.

Он заявил, что до конца пятницы, 27 марта, “мы должны остановить любое пассажирское движение через границу Украины в обе стороны”.

“Прошу такое предложение разработать, проработать, согласовать и вынести. Мы безотлагательно соберем внеочередное заседание правительства, чтобы это решение утвердить”, – сказал Шмыгаль.

Он отметил, что в принятии такого решения “есть насущная необходимость”.

“За последние недели мы видим, что единственным источником попадания коронавируса в Украину был поток граждан из-за рубежа и этот поток продолжается. Это увеличивает количество зараженных людей этой инфекцией… Они приезжают в Украину, а далее происходит колоссальное, как в европейских странах, гиперболическое развитие этой болезни”, – заявил премьер.

Он сказал, что документ нужно разработать так, чтобы в нем “не было коллизий, нарушений прав и свобод граждан”.

“Украинской правде” в пресс-службе Кабмина уточнили, что о полном запрете пересекать границу речь не идет. Поручение касается пассажирского сообщения, а не частных поездок, заявили в Кабмине.

В правительстве пока не знают, будет ли эта инициатива касаться граждан Украины, которые планируют возвращаться из-за границы, отметило издание.

В рамках мероприятий по противодействию распространению коронавирусной инфекции в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, а с 17 марта прекратила авиационное сообщение с другими странами.

После введения карантина и закрытия границ Украина эвакуировала своих граждан из других стран на самолетах, поездах и автобусах. По данным Министерства иностранных дел, за последнее время в страну вернулось более 78 тыс. граждан, еще 20 тыс. планируют возвращение.

Президент Украины Владимир Зеленский обещал, что государство вернет домой всех украинцев, которые захотят.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 25 марта, общее количество инфицированных в мире превысило 430 тыс., из них более 111 тыс. выздоровели, а 19 675 умерли.

В Минздраве сообщили, что по состоянию на 25 марта количество заразившихся коронавирусом в Украине составляет 113 человек, четверо больных скончались. За границей, по информации МИД, лечение от COVID-19 проходят 18 граждан, шесть человек уже вылечились, трое погибли.