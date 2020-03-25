Кабмин Украины назначил нового врио министра образования

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25.03.2020, 18:11, Новости дня

Кабинет Министров назначил вместо Юрия Полюховича временно исполняющим обязанности министра образования и науки замминистра Любомиру Мандзий. Об этом 25 марта проинформировала пресс-служба Минобразования.

“Это очень большая ответственность. В связи с пандемией коронавируса и всеукраинским карантином перед Министерством стоит множество неотложных вызовов и проблем. И самое важное – мы не имеем времени на медленные решение: нам нужно реагировать здесь и сейчас, решить вопрос окончания учебного года, проведения вступительной кампании и многое другое “, – отметила новый врио министра образования.

Мандзий родилась 10 мая 1973 в селе Опака Дрогобычского района Львовской области. В 1995 году окончила Львовский государственный университет имени Ивана Франко по специальности “География”.

В течение 1998 – 2001 годов училась в аспирантуре Львовского национального университета имени Ивана Франко по специальности “Политические институты и процессы”. В 2003 году защитила диссертацию на звание кандидата политических наук. В 2008 году получило ученое звание доцента. С 2001 года до 2016 года работала на кафедре политологии философского факультета Львовского национального университета имени Ивана Франко.

В течение 2016-2019 годов была директором департамента образования и науки Львовской областной государственной администрации. В июле 2019 победила в конкурсе на должность начальника управления Государственной службы качества образования во Львовской области.

11 сентября 2019 года Мандзий была назначена на должность заместителя тогдашнего министра образования и науки Украины Анны Новосад.

4 марта 2020 года Верховная Рада отправила премьер-министра Алексея Гончарука в отставку. За это решение проголосовали 353 нардепа. Главой правительства был назначен Денис Шмыгаль. Кроме того, парламент утвердил кандидатуры 13 министров по представлению премьера, а также министра обороны и главу МИД по представлению президента Украины Владимира Зеленского. Должность главы Минобразования оставалась вакантной. 

СМИ писали, что Новосад предлагали остаться в команде Шмыгаля, но она отказалась. Свою позицию экс-министр объяснила тем, что не понимает курс нового украинского правительства.

10 марта Кабмин Украины назначил врио министра образования и науки Юрия Полюховича.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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