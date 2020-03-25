Джиган – не на карантине, а Оксана Самойлова – дома с детьми и без обручального кольца: новости из жизни семьи в Москве

25.03.2020, 18:11, Разное

В минувшие выходные 34-летний рэпер Джиган и его 31-летняя супруга Оксана Самойлова с детьми – тремя дочерьми и новорожденным сыном – прилетели из Майами в Москву. После рождения мальчика 18 февраля пара хотела остаться в США еще на несколько месяцев, однако из-за пандемии коронавируса и угрозы закрытия границ им пришлось вернуться раньше.

Подробно рассказав о последних неделях в Америке, Оксана Самойлова начала налаживать быт дома в ближайшем Подмосковье. Накануне она опубликовала большой пост под групповым фото детей, в котором написала, что рада была вернуться домой, однако подписчики разглядели между строк крик отчаяния:

Мы наконец-то дома! Этот момент я, конечно же, представляла себе совсем по-другому) Но надо привыкать к новой реальности. Сейчас мне нужно думать только о себе и о детях, постараться жить привычной для себя и малышей жизнью, и быть прежней веселой мамой. Дети не виноваты, они не должны страдать от поступков взрослых. Но пока что мы сели на обязательный карантин, и от этого никуда не деться.

Ежедневно многодетная мама публикует у себя в Instagram фото и видео, как она с детьми коротает время на карантине. Вместе с дочками они постепенно разбирают чемоданы, занимаются гимнастикой и учатся искусству макияжа, а в перерыве девушка занимается маленьким Давидом и выгуливает его в коляске… по своему же дому. На одном из видео, где Оксана снимает себя через зеркало и держит на руках сына, внимательные интернет-пользователи заметили, что с ее безымянного пальца правой руки пропало золотое обручальное кольцо. Что именно это означает, мы пока можем только догадываться.

Джиган же на второй день после возвращения в Россию устроил в коттедже шумную вечеринку. Не обращая внимания на детей и жену, он пригласил в дом бразильскую певицу и участницу четвертого сезона проекта “Голос” Габриэллу Да Силву, рэпера Mc Gringo и других звездных друзей. Сначала они пили, пели, курили сигары, кальян, снимали видео с танцами в Instagram и TikTok и записывали песни в домашней звукозаписывающей студии. Но спустя несколько часов перебрались в гостиную, где домашняя вечеринка превратилась в маскарад: Габриэлла надела на себя украшения в египетском стиле, а Джиган встал перед ней на одно колено и назвал своей “королевой”. На этих видео можно заметить дочерей Джигана, но Оксаны там и близко не было.

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Публикация от MC GRINGO (@mc_gringo_7)24 Мар 2020 в 4:23 PDT

Подписчики снова осудили рэпера за безответственное поведение к своей семье не только за шум, но и за нарушение карантина. Сам артист ответил, что он не собирается самоизолироваться:

Я прилетел из Америки домой, и нам сказали сидеть две недели на изоляции. Я не знаю, что это, да и неважно. Я чувствую себя хорошо. Сейчас приедут еще звукорежиссер, битмейкер и вся моя команда. Попробуем сделать что-то новое,

– заявил он еще до вечеринки, опубликовав видео из тира и ролик с тренировки, предположительно, на заднем дворе дома.

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Публикация от Джиган / GeeGun (@iamgeegun)24 Мар 2020 в 1:46 PDT

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Публикация от Джиган / GeeGun (@iamgeegun)24 Мар 2020 в 8:31 PDT

Напомним, драма, развернувшаяся в семье Джигана и Оксаны Самойловой, началась в первой половине марта. Сперва артист шокировал общественность странными роликами: в неадекватном состоянии он снимал прямые эфиры, на глазах подписчиков ругался матом и просил пятилетнюю дочь Лею принести ему пива. Джиган сбрил бороду и брови, после признался, что находится “в психушке”. Как удалось узнать СМИ, лечебницей оказался рехаб в Майами. Что стало причиной подобного поведения рэпера – неизвестно, но в Instagram-историях он намекнул на то, что у него диагностировали биполярное расстройство.

18 марта исполнился месяц, как на свет появился первый сын рэпера. Рождение малыша не скрепило некогда идеальную семью, а напротив: последний месяц, по признанию Оксаны, стал худшим в ее жизни. Связано это вовсе не с долгожданным ребенком, а с Джиганом, не так давно побывавшим в психиатрической лечебнице Майами. Недавно Оксана впервые высказалась о разладе в их семье, а позже молчание прервал сам Джиган. Он сделал весьма неожиданное заявление, которое ввело в ступор 3,8 миллиона его подписчиков, – он назвал себя крестным отцом собственного сына.

Оксана Самойлова вышла замуж за Джигана в 2012 году. Помимо новорожденного сына у пары подрастают три дочери: 8-летняя Ариела, 5-летняя Лея и 2-летняя Майя.