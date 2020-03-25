Навального обсыпали мукой и облили прокисшим молоком
25.03.2020, 18:11, Новости дня
Российский политик сообщил о нападении, которое произошло, когда он шел на радиостанцию “Эхо Москвы”.
27 апреля 2017 года Навальному в глаз плеснули раствором зеленого цвета, в результате чего политик получил химический ожог роговицы средней степени. Как утверждает сам Навальный, тогда он потерял 80% зрения на правом глазу. 8 мая ему прооперировали глаз в Барселоне.
В июле 2017 года полиция приостановила расследование нападения.
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