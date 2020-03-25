«Пробил дно в своем болотце»: Дерипаска критикует ЦБ РФ за нежелание помочь россиянам

25.03.2020, 18:10, Новости дня

Миллиардер считает, что Банк России не осознает всех последствий кризиса, тогда как работы могут лишиться 8,5 миллионов россиян.

Банк России в последнее время очень раздражает миллиардера Олега Дерипаску. То он заявляет, что регулятор работает по учебникам по макроэкономики 60-х годов, то раскрывает глаза населению на то, какой в реальности должна быть ставка по ипотеке, то указывает ЦБ на то, что ключаевая ставка должна быть снижена в нынешних условиях кризиса и пандемии.

Вот и сегодня российских бизнесмен не сдержался и заявил, что ЦБ «прямиком из космоса пробил дно в своем болотце». И все потому, вообще не осознаёт, насколько серьезные проблемы ждут страну из-за коронавируса и обвала нефтяных цен.

Бизнесмен отмечает, что Центробанк продолжает давать положительный прогноз по росту экономики, да и вообще не рассматривает нынешнюю ситуацию как кризисную. Многие предприятия встали, Торгово-промышленная палата прогнозирует остановку работы 3 миллионов предпринимателей, риску потерять работу грозит 8,6 миллионов человек, а Банк России только заявляет, что «мы можем увидеть замедление спроса», высказывает возмущение в своем Telegram-канале Дерипаска.

За пределами здравого смысла и издевательством бизнесмен назвал решение банка о «временном прощении процентов» для заразившихся коронавирусом. Дерипаска считает, что россиянам надо выдавать материальную помощь, как это сделали в Китае и в США. Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что в России такого, как в США, не будет. Несколькими днями ранее Дерипаска высказал мнение, что коронавирус – серьезнее развала СССР. Что касается самого бизнесмена, то он периодически просит у правительства каких-то льгот.