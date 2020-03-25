В Сети появились слухи о беременности Ксении Собчак

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25.03.2020, 18:09, Разное

В Сети появились слухи о беременности российского политика, актрисы, продюсера, теле- и радиоведущей, журналистки, общественного деятеля и писательницы Ксении Собчак. Изменения в фигуре знаменитости зрители заметили в новом выпуске телепередачи «Док-Ток».
38-летняя ведущая в рамках ТВ-шоу посетила больницу, которая в связи с распространением коронавирусной инфекции стала инфекционным госпиталем. Ксения Собчак пообщалась с работниками медицинского учреждения и посмотрела палаты. Для визита в госпиталь телеведущая выбрала полосатое платье прямого кроя, которое при опускании рук показывало её округлившийся живот. В студии «Док-Ток» светская львица предстала в шифоновой удлиненной блузке необычного кроя, скрывающей область живота.

Слухи о том, что Ксения Собчак ждет ребенка от режиссера Константина Богомолова, появились ещё осенью прошлого года. Однако официального подтверждения о том, что телеведущая беременна, пока нет.



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