 

Муж актрисы Болотовой опроверг информацию об обнаружении у нее коронавируса

25.03.2020, 18:08, Новости дня

У 78-летней актрисы Жанны Болотовой не выявляли коронавирус, информация об этом не соответствует действительности, сообщил муж актрисы депутат Мосгордумы Николай Губенко.

«Это полная ложь… Она находится в больнице с пневмонией», – передает его слова РИА «Новости».

До этого в Telegram-каналах появилась информация, что 78-летнюю Болотову якобы госпитализировали в Коммунарку с коронавирусом.

Болотова родилась в 1941 году, снималась в фильмах «Дом, в котором я живу», «Любить человека» и т.д.

Накануне СМИ сообщили, что в Коммунарку были госпитализированы народный артист Лев Лещенко и его жена Ирина.



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