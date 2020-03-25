У главврача онкоцентра Пермского края заподозрили коронавирус

25.03.2020, 18:08, Новости дня

У главврача онкодиспансера Пермского края Максима Мезенцева заподозрили коронавирус, врач помещен в бокс инфекционной больницы, информирует региональный минздрав.

«Он (Мезенцев – прим. ВЗГЛЯД) сам изъявил желание раскрыть данные о себе. По его словам в середине марта он вернулся из страны, которой на тот момент не было в перечне опасных стран, также у него не было никаких признаков заболевания ОРВИ», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

На данный момент главврача изолировали в боксе инфекционной больницы, установлен круг близких контактов, все они находятся под наблюдением врачей.

Сейчас минздрав проводит оценку его действий, после чего планируется принять необходимые решения.

Также коронавирус выявили у двух женщин, которые в последние несколько дней вернулись из-за границы. Их состояние удовлетворительное, они проходят лечение.

Другой врач из Иваново после путешествия в ОАЭ вышел на работу с согласия Роспотребнадзора, пишет ФАН.

Медик вернулся из отпуска 14 марта, когда ситуация с вирусом в стране была не настолько острой, на этот момент ОАЭ не входили в список опасных стран. Коронавирус у него обнаружился позже.

Врач сам позвонил на горячую линию Роспотребнадзора и сообщил, что посетил ОАЭ. Там ему пояснили, что по ОАЭ нет ограничений, и можно выходить на работу.

«Он вернулся из страны, которая не входит в перечень стран с осложненной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу», – сказал директор департамента здравоохранения Ивановской области Артур Фокин.

Через несколько рабочих дней мужчина почувствовал ухудшение самочувствия, у него подтвердился коронавирус. Медика изолировали, также изолировали и все его окружение – 53 человека. Болезнь подтвердилась у двоих из них.

«Персонал попал в список контактных лиц, и врачи ведут работу из дома, в том числе проводят онлайн-консультации», – отметил Фокин.

Ранее главный внештатный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова была освобождена от своей должности. В отношении нее возбудили уголовное дело в связи с тем, что она не ушла на карантин после возвращения из Испании.

Напомним, последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.