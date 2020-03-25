Еще одного пациента с коронавирусом вылечили в Москве

25.03.2020, 18:08, Новости дня

Из больницы в Москве выписали еще одного пациента, у которого был обнаружен коронавирус, число выздоровевших от COVID-19 возросло до 15 человек, информирует столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом

«Из инфекционной клинической больницы №2 в Москве выписан еще один пациент, вылечившийся от новой коронавирусной инфекции. Повторные исследования на наличие у него заболевания показали отрицательный результат. Пациент здоров и находится в хорошем состоянии», – говорится в сообщении штаба в Telegram.

«Я очень благодарен врачам. Я даже не говорю про их профессионализм, наверное, каждый из нас бы сделал максимум. Я говорю про их душевность. Они по-настоящему старались поддерживать, все время были рядом. Совершенно замечательное отношение», – рассказал пациент.

Напомним, число заразившихся коронавирусом в России выросло с 495 до 658 человек за сутки. Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.