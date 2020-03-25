Узнать за пять минут: создан уникальный тест на коронавирус

25.03.2020, 18:02, Разное

Лечение коронавируса, разработка вакцины от болезни, эффективные методы борьбы с опасными для здоровья человека симптомами, попытки выявить происхождение эпидемии и разработать более быстрые и эффективные методики тестирования потенциально зараженных – над этими вопросами активно работает научное сообщество во всем мире. Специалисты из Сингапура отчитались об успехах, связанных с последним пунктом.

В Агентстве по науке, технологиям и исследованиям рассказали о создании теста на коронавирус под названием Cepat. Он уже прошел клинические испытания в одной из сингапурских больниц, передает телеканал “360”. Отличительной особенностью новой методики является то, что ответ можно узнать через пять минут после получения образца для исследования.

Сейчас, рассказала руководитель лаборатории при Агентстве по науке, технологиям и исследованиям Сингапура профессор Джеки Ин, в большинстве случаев используется метод, при котором на один образец уходит около трех часов. Большая часть времени тратится на изменение температур. Новый тест этого не требует, что позволяет радикально сократить время исследования.

Разработка сингапурских ученых может получить лицензию в течение месяца. После этого она поступит в обычные стационары и почти все поликлиники страны. Возможно, новый экспресс-тест на коронавирус заинтересует и другие государства.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 24 Мар 2020 в 8:34 PDT