«Гибрид между коронавирусами летучих мышей и панголинов»: Учёные сообщили о химерном происхождении COVID-19

25.03.2020, 17:59, Разное

Ряд исследователей предположил, что COVID-19 может иметь химерное происхождение, представляя собой гибрид между коронавирусами летучих мышей и панголинов. Однако само его появление ещё не выяснено учёными.

Геномы COVID-19, поражающего ныне человечество, и коронавируса летучих мышей совпадают друг с другом на 96%. Согласно результатам генетического анализа вируса SARS-CoV-2, провоцирующего заболевание, относится он к группе бетакоронавирусов, а также очень близок по своей структуре к SARS-CoV, являющемуся возбудителем атипичной пневмонии. Для проникновения в организм человека данный неклеточный инфекционный агент использует шиповидный белок RaTG13, характерный для версии этого возбудителя инфекции у яванских (индокитайских) ящеров (панголинов). Таким образом, речь идёт о химерном вирусе, но его возникновение для учёных пока остаётся загадкой.

Исследователи называют летучих мышей естественным «вместилищем» разных типов коронавирусов, то ест в организмах данных животных инфекции аккумулируются и размножаются, но практически бессимптомно. Это может быть связано с хорошей адаптацией иммунной системы этих представителей отряда рукокрылых к противодействию Coronaviridae.

Другие «подозреваемые» – это панголины, геном коронавируса которых на 90 % схож с SARS-CoV-2. И хотя данная идентичность в науке не считается значительной, шиповидные белки, нужные для проникновения в человеческую клетку, у этого вируса похожи на те, которые характерны для SARS-CoV-2, на 99%.

Стоит понимать, что коронавирусы представляют собой семейство вирусов, которые на начало января текущего года включают в себя 40 видов РНК-содержащих возбудителей инфекций, объединённых в 2 подсемейства. Поражают как животных, так и людей.