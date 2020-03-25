Андрей Макаревич о ситуации с коронавирусом: «Истерикам я не подвержен»

25.03.2020, 17:59, Разное

Отечественный музыкант и композитор, лидер рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич высказался о ситуации с коронавирусом. Артист отметил, что «не подвержен истерикам», поэтому и остальным людям советует не паниковать, но относиться к здоровью серьёзно.

Недавно Андрей Макаревич вернулся из США, где из-за пандемии коронавируса COVID-19 ввели карантин, поэтому на улицах можно наблюдать совсем мало людей, а большинство заведений и учреждений закрыто. Музыкант отметил, что его мать была врачом-фтизиатром, а взросление в медицинской семье отложило на его характере свой отпечаток, поэтому он не поддаётся истерике, но и не подвержен делать «глупости».

По возвращении из США Андрей Макаревич находится на карантине, соблюдая все рекомендации медиков. Лидер «Машины времени» отмечает, что каждый человек способен оградить себя от заражения коронавирусом. Для этого нужно придерживаться правил гигиены, стараться не контактировать с чихающими или кашляющими людьми, объективно оценивать ситуацию. Также Макаревич констатировал, что разговоры о пандемии ему надоели и участвовать в подобных обсуждениях нет никакого желания, пишет teleprogramma.pro.