 

Помпео призвал Эр-Рияд «успокоить» мировые энергетические и финансовые рынки

25.03.2020, 17:53, Новости дня

Госсекретарь США Майкл Помпео и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд обсудили ситуацию с распространением коронавируса, а также необходимость поддержания стабильности на мировых энергетических рынках, информирует пресс-служба Госдепартамента США.

«Госсекретарь Помпео и наследный принц сосредоточились на необходимости поддержания стабильности на мировых энергетических рынках <…>. Госсекретарь подчеркнул, что как председатель G20 и важный лидер в энергетической отрасли Саудовская Аравия обладает реальной возможностью показать себя с наилучшей стороны и успокоить мировые энергетические и финансовые рынки, когда мир столкнулся с серьезной экономической неопределенностью», – цитирует сообщение ТАСС.

Ранее президент США Дональд Трамп попросил Эр-Рияд, чтобы цена на сырье не упала до уровня, представляющего опасность для американского нефтяного бизнеса.



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