 

Банки рассказали о работе в длинные выходные

25.03.2020, 17:53, Новости дня

На следующей неделе, объявленной выходной президентом Владимиром Путиным, российские банки будут работать, сообщил глава ВТБ Андрей Костин в эфире «России-1».

«Владимир Владимирович сказал, что на следующей неделе выходные, но это не относится к банкам. Банки все равно будут работать», – передает его слова ТАСС.

Ранее президент РФ Владимир Путин в своем телеобращении в связи с коронавирусом заявил, что следующая неделя для россиян станет нерабочей с сохранением зарплаты. При этом, отметил российский лидер, работать будут все структуры жизнеобеспечения: медучреждения, аптеки, магазины, транспорт, органы власти, а также учреждения, обеспечивающие банковские и финансовые расчеты.



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