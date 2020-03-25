Гурцкая оценила предложенные Путиным меры по поддержке семей с детьми

25.03.2020, 17:53, Новости дня

Приоритет детства, закрепленный в поправках к Конституции, уже работает, об этом свидетельствует объявленная президентом Владимиром Путиным регулярная помощь семьям с детьми в связи с коронавирусом, отметила председатель комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства Диана Гурцкая.

«Объявленная регулярная финансовая помощь семьям с маленькими детьми, как и основной посыл заявления главы государства, что полученные дополнительные доходы государство направит на поддержку семей с детьми – это не просто рука помощи особо нуждающимся. Это свидетельство, что приоритет детства, закреплённый в поправках к конституции, уже становится реально работающим механизмом. Что это не нормы-цели, а реальное действие во благо семей с детьми», – отметила Гурцкая.

В среду Путин выступил с обращением к россиянам в связи с распространением коронавируса. Он заявил, что следующая неделя для всех россиян будет нерабочей с сохранением зарплаты.

Президент отметил, что необходимо поддержать семьи с детьми и предложил уже в ближайшие три месяца, начиная с апреля, выплачивать всем семьям, имеющим право на материнский капитал, дополнительно по 5 тыс. рублей на каждого ребенка в возрасте до трех лет включительно.

Также он попросил Центробанк предусмотреть механизм пролонгации кредитов для индивидуальных предпринимателей в отраслях, пострадавших из-за коронавируса.