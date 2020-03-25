Назван возможный источник заражения принца Чарльза

25.03.2020, 17:48, Новости дня

Принц Уэльский Чарльз мог заразиться новым коронавирусом от князя Монако Альбера II, пишут СМИ.

Принц Чарльз и князь Монако 10 марта участвовали в благотворительном мероприятии в Лондоне, пишет Reuters. Через несколько дней у Альбера II диагностировали коронавирус.

12 марта Чарльз в последний раз виделся с матерью – 93-летней королевой Елизаветой II. В Букингемском дворце отметили, что встреча продолжалась недолго, а королева соблюдала предосторожности для защиты от инфекции.

В среду Букингемский дворец сообщил, что королева Великобритании Елизавета II здорова, она следует всем рекомендациям по безопасности.

Старший сын королевы Елизаветы II Чарльз сдал анализы на COVID-19, результаты оказались положительными, у супруги принца Камиллы анализ на коронавирус дал отрицательный результат.