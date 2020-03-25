 

ВТБ и Сбербанк отреагировали на предложение Путина по кредитным каникулам

25.03.2020, 17:48, Новости дня

Глава ВТБ Андрей Костин высказался о предложении президента РФ Владимира Путина по кредитным каникулам, также инициативы президента прокомментировали в Сбербанке.

Костин отметил, что глава государства задал вектор, «будем работать с населением», передает РИА «Новости».

Он отметил, что налог на доходы по вкладам свыше 1 млн рублей – это общепринятая практика, она затронет лишь небольшую часть россиян.

Налог в 15% на выводимые за рубеж дивиденды также является нормальной практикой, это будет мотивировать предприятия регистрироваться в России, уверен Костин.

«Сегодня (президент Владимир) сконцентрировался на двух областях: это содействие гражданам и это содействие малому и среднему бизнесу. Думаю, что будут меры и по поддержке более крупного бизнеса, но на сегодня это две наиболее уязвимые сферы», – сообщил Костин на телеканале «Россия 1», информирует ТАСС.

Сбербанк в скором времени разработает дополнительные меры поддержки клиентов во исполнение решений главы государства, озвученных в среду в ходе обращения к россиянам, сообщили в банке.

Сбербанк запускает программу поддержки компаний-заемщиков, в которой будут участвовать наиболее пострадавшие от коронавируса отрасли, добавили в кредитной организации.

Президент Владимир Путин в среду в ходе своего обращения к россиянам заявил, что следующая неделя в РФ будет нерабочей. Глава государства также предложил объявить кредитные каникулы для граждан и обложить налогом в размере 15% выводимые за рубеж дивиденды и проценты.



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