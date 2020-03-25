Тульский завод «Октава» в 2019 году увеличил экспортную выручку и запланировал выйти на рынки ещё 26 стран

25.03.2020, 17:31, Новости дня

Экспорт микрофонной продукции, выпускаемой указанным производителем, по результатам прошлого года продемонстрировал рост на уровне на 55,1% по сравнению с теми показателями, которые имели место годом ранее. Доход, полученный «Октавой», составил 35 млн рублей. Соответствующие сведения были предоставлены пресс-службой рассматриваемого предприятия.

Тульское предприятие выполнило планы по расширению географии экспорта. Кроме того, удалось запустить 7 новых продуктов за два года и выйти на рынок биометрии. Экспорт по результатам минувшего года вырос в абсолютных показателях с 22,525 млн до 34,937 млн рублей.

Как сообщает «Интерфакс», в настоящее время продукция тульского производителя поставляется в Германию, Грецию, Китай, США, Нидерланды, Бельгию, Францию, Италию, Испанию и Австрию. Кроме того, завод уже приступил к заключению соглашений о сотрудничестве с партнерами из Норвегии, Великобритании, Канады, Турции, Боливии, Мексики, Вьетнама, ОАЭ и Японии.

По итогам минувшего года общая выручка завода составила 272 млн рублей, из которых более 228 млн рублей составила выручка от основной реализации, выросшей на 61,5% по сравнению с позапрошлым годом.

Рост выручки от реализации гражданской продукции по результатам минувшего года был зафиксирован на уровне 87%. Её доля в общей выручке от продаж равна 64%.

Ассортимент продукции, выпускаемой тульским производителем, включает в себя вокальный микрофон МК-119, а также премиальные МК-115, МК-117, МКЛ-112. Объем поставок новых биометрических микрофонов МКЭ-215 в прошлом году составил более 49 млн рублей.

Предприятие сотрудничает с крупнейшими аэропортами страны, среди которых Шереметьево, Домодедово, Пулково, Кольцово, Владивосток, Храброво и другие.

Текущая стратегия развития предприятия предусматривает дальнейшее усиление позиций в классе студийных микрофонов, разработку и развитие