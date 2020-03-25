Вирусолог сравнил опасность COVID-19 с другими вирусами

25.03.2020, 17:30, Новости дня

Люди скоро привыкнут к новому коронавирусу и перестанут паниковать, ведь регулярно огромное количество людей умирают от различных инфекций, сообщил газете ВЗГЛЯД ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов.

По данным на 25 марта, китайским коронавирусом в мире заражены около 435 тысяч человек. При этом выздоровели уже более 111,8 тысяч пациентов. Погибли от инфекции 19 625 человек.

«Еще до большой эпидемии Эболы, когда я работал с этим вирусом, ко мне подошел коллега и говорит: «От Эболы за все время погибло тысячи полторы, а от гриппа ежегодно – больше 100 тысяч человек в мире, поэтому спорно, что опаснее для человека». И он, в общем-то, по-своему прав, но потом произошла очередная вспышка (Эболы), и люди стали умирать чаще», – говорит Чепурнов.

Со временем массовая обеспокоенность касательно Эболы стихла, люди к ней привыкли, рассказывает вирусолог. Все это потому, что человеку свойственно относиться возбужденно к чему-то новому и непонятному и привыкать к тому, что уже давно известно.

«Мы просто должны принять нынешнюю ситуацию с коронавирусом. И славу богу, что она именно такая, а не хуже, потому что в будущем вполне возможно появление инфекции, которая будет намного страшнее и тяжелее. Все в данной ситуации должны многому научиться, чтобы в следующий раз быть более подготовленными. Каждый из нас сейчас просто должен прилагать максимум усилий, чтобы не заболеть и не заразить окружающих. Это действительно в наших руках», – считает Чепурнов.

Геморрагическая лихорадка Эбола – острая вирусная болезнь. Крупнейшая вспышка данного заболевания была зафиксирована в Западной Африке в 2014 ­– 2015 годах, тогда в общей сложности погибли более 11 тысяч заразившихся.

Ранее руководитель отдела арбовирусов НИИ вирусологии им. Д. И. Ивановского Александр Бутенко в комментарии газете ВЗГЛЯД рассказал, какие меры нужно принимать каждому, чтобы защититься от нового коронавируса в магазинах и на транспорте.