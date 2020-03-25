 

«Единая Россия» пообещала обеспечить реализацию инициатив из обращения Путина

25.03.2020, 17:30, Новости дня

Фракция «Единая Россия» готова на законодательном уровне оперативно обеспечить реализацию инициатив президента Владимира Путина из обращения к россиянам на фоне коронавируса, сообщил руководитель ЕР в Госдуме Сергей Неверов.

«Мы готовы оперативно законодательно обеспечить реализацию президентских инициатив», – передает слова Неверова РИА «Новости».

Он добавил, что меры, обозначенные в обращении Путина, «помогут смягчить последствия пандемии для российской экономики и граждан».

В свою очередь заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов сообщил, что на дополнительном Совете Госдумы 26 марта будут, вероятно, обсуждаться темы из обращения Путина.

«У нас завтра дополнительный Совет Госдумы назначен, и я не исключаю, что ряд инициатив, которые последуют из правительства, они будут касаться тех тем, которые сегодня изложены», – сказал Нилов.

Напомним, Путин обратился к россиянам в связи с распространением коронавируса. Он сообщил, что следующая неделя для россиян станет нерабочей с сохранением зарплаты, а также предложил ряд мер для предотвращения последствий пандемии для экономики и благосостояния граждан.



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