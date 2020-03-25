В Сети обсуждают вероятный развод лидера Little Big Ильи Прусикина с супругой Ириной Смелой

25.03.2020, 17:30, Разное

В аккаунте Instagram певицы и блогера Ирины Смелой, супруги лидера панк-поп-рейв-группы Little Big Ильи Прусикина, пользователи Сети недавно начали обсуждать вероятный развод пары. Некоторые считают, что у музыканта тайный роман с коллегой по коллективу и это негативно отразилось на отношениях в семье.

Некоторые подписчики Смелой обратили внимание на отсутствие на странице певицы новых совместных фото с Ильёй Прусикиным. В комментариях к постам фолловеры интересуются, что стало причиной, предполагая «разлад в семье» и вероятный развод супругов. Многие также обращают внимание на «пессимистические» публикации жены лидера Little Big, считая, что данный факт также может указывать на имеющиеся проблемы с браком.



Одна из подписчиц в комментариях написала о расставании пары, о чём якобы недавно в прямом эфире говорил кто-то из знакомых Прусикина и Смелой. Причиной называют измену музыканта с коллегой по группе. Примечательно, что супруга участника Little Big никак не отреагирует на эту «теорию», то есть, не подтверждает слухи, однако и не опровергает.