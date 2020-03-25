 

В Краснодарском крае рухнул учебный самолет L39

25.03.2020, 17:30, Разное

В Краснодарском крае рухнул учебно-тренировочный самолет. В экстренных службах сообщили, что пилот погиб на месте.
На данный момент информации о произошедшем мало, но известно что самолет L39 принадлежал Тихорецкому филиалу Краснодарского летного училища. По неофициальной информации телеграмм-канала 360tv, за штурвалом находился пилот-курсант. Причины падения устанавливаются.



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